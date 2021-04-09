В Подмосковье учительница швырнула ботинок в голову четвероклассника из-за плохого пения

Родители тут же написали жалобу на горе-преподавательницу

В подмосковном Одинцово произошел крайне неприятный инцидент. Учительница средней общеобразовательной школы №3 вышла из себя и швырнула ботинок в школьника, который плохо пел и не выучил слова песни. 

К счастью, обувь пролетела мимо – всего в сантиметре от головы. Отпечаток от ботинка остался на стене кабинета, где проходил урок музыки. Доказательства запечатлели сами школьники, когда немного оправились от случившегося, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Родители четвероклассника немедленно отреагировали на такое поведение горе-учительницы. По их словам, ребенок вернулся домой подавленный и в слезах. Сейчас родители требуют преподавательницу одним днем, аргументируя это тем, что такое поведение непозволительно для человека, который работает с детьми. 

Сейчас ситуация уже дошла до местного отдела образования. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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