Желание помочь сыграло с обвиняемой злую шутку

Красногорскому суду предстоит рассмотреть необычное уголовное дело.

Обвиняемая – старшая по дому, которая решила разнять драку двух подростков, которая происходила во дворе. Об инциденте женщине сообщила соседка.

В итоге она боролась разнимать детей, один из которых уже лежал на асфальте без сознания. Обвиняемая попыталась оттащить второго мальчика, который душил своего противника. При этом школьник оказывал активное сопротивление и выкрикивал угрозы.

В один момент женщина взмахнула рукой, а "душитель" отскочил в сторону и начал кричать, что главная по дому его ударила.

В итоге врачи диагностировали у 12-летнего подростка гематому головы со ссадиной. Мама мальчика написала заявление в полицию, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В полиции пришли к выводу, что рукой невозможно нанести удар с рассечением, поэтому решили, что в руках у обвиняемой были ключи. Было возбуждено уголовное дело.

Однако женщина не намерена сдаваться. Оказалось, что агрессивный школьник достаточно часто ввязывался в драки. Так, одному из своих противников он сломал челюсть, а девочке отрезал косу.

В подобной ситуации оказалась и пенсионерка, которая тоже попыталась разнять драчунов. Тогда мать мальчика тоже угрожала ей уголовным делом.

Сейчас юристы обвиняемой надеются, что действия будут переквалифицированы как необходимая самооборона. Мама школьника же уверена, что ее сын пострадал ни за что.