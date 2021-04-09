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В петербургском аэропорту Пулково пассажирский самолет Як-40 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Воздушное судно было без пассажиров, на борту находились лишь 2 члена экипажа. Обошлось без пострадавших и видимых повреждений, сообщает РИА "Новости". Инцидент произошел около 9 часов вечера.
Пулково продолжает работать в штатном режиме. Сейчас проводится осмотр самолета, которое эксплуатирует "Вологодское авиапреприятие", чтобы оценить возможные повреждения.
В ведомстве полагают, что это продуманный план американского президента