В Санкт-Петербурге самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

К счастью, обошлось без пострадавших

В петербургском аэропорту Пулково пассажирский самолет Як-40 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. 

Воздушное судно было без пассажиров, на борту находились лишь 2 члена экипажа.  Обошлось без пострадавших и видимых повреждений, сообщает РИА "Новости". Инцидент произошел около 9 часов вечера. 

Пулково продолжает работать в штатном режиме. Сейчас проводится осмотр самолета, которое эксплуатирует "Вологодское авиапреприятие", чтобы оценить возможные повреждения. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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