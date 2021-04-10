Больше двух десятков человек пострадали

Туристический автобус с россиянами попал в ДТП в Турции. Жертвой аварии стала женщина. По предварительным данным, пострадали 26 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство в Анталье.

Авария случилась около 9:30 утра по местному времени. Туристы ехали из Антальи в Каппадокию. В автобусе было 32 человека.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за погодных условий – дорога обледенела и водитель не справился с управлением.

Пострадавших госпитализировали в больницы, находящиеся в населенных пунктах поблизости - это Конья и Сельчук.

На место аварии направились два представителя нашего консульства.