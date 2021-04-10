Есть погибший: автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции

Есть погибший: автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции
Фото: Lu Zhe/Xinhua/www.globallookpress.com
Больше двух десятков человек пострадали

Туристический автобус с россиянами попал в ДТП в Турции. Жертвой аварии стала женщина. По предварительным данным, пострадали 26 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство в Анталье.

Авария случилась около 9:30 утра по местному времени. Туристы ехали из Антальи в Каппадокию. В автобусе было 32 человека.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за погодных условий – дорога обледенела и водитель не справился с управлением.

Пострадавших госпитализировали в больницы, находящиеся в населенных пунктах поблизости -  это Конья и Сельчук.

На место аварии направились два представителя нашего консульства.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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