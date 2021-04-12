В Серпухове мошенники украли полмиллиона рублей у пенсионеров

Злоумышленники уже задержаны и заключены под стражу

В подмосковном Серпухове у пожилых людей злоумышленники обманным путем выкрали около полмиллиона рублей. 

Как известно, сначала 73-летней жительнице области позвонил якобы полицейский и заявил, что ее сын – виновник ДТП, в котором пострадала девушка. Далее трубку передали якобы ее сыну, который умолял отдать "полиции" семьсот тысяч рублей.

Когда пожилая женщина заявила, что такая сумма у нее не имеется, обманщики попросили отдать, что есть. Наивная пенсионерка не смогла отказать и передала 140 тысяч рублей.

Как сообщает "Подмосковье сегодня", подозреваемых уже задержали и заключили под стражу. Ими оказались 3 представителя страны СНГ в возрасте от 35 до 42 лет. Известно, что мошенники такой же схемой обманули еще 2 пенсионеров. 

Ранее стало известно о еще одном способе мошенничества через брокерские услуги. 

Анна АГАБАБОВА

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