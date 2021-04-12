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В Санкт-Петербурге произошло печальное событие. Горит известное предприятие "Невская мануфактура".
Из-за большой площади возгорания пожару присвоен самый высокий ранг. По имеющимся данным, пострадали как минимум два человека, они в больнице.
При этом сотрудники экстренных служб эвакуировали несколько десятков человек. На данный момент с огнем борются специалисты, передает РИА "Новости".
Также стало известно о гибели командира отделения 64-й части, пишет телеграмм-канал "Life shot".
Записи доказывают, что самолет сбил комплекс "Бук", уверяют журналисты
Прибалтика без объяснения причин отказалась от российской электроэнергии