Есть жертвы: в Петербурге горит "Невская мануфактура"

Пожару присвоен высший ранг

В Санкт-Петербурге произошло печальное событие. Горит известное предприятие "Невская мануфактура".

Из-за большой площади возгорания пожару присвоен самый высокий ранг. По имеющимся данным, пострадали как минимум два человека, они в больнице.

При этом сотрудники экстренных служб эвакуировали несколько десятков человек. На данный момент с огнем борются специалисты, передает РИА "Новости".

Также стало известно о гибели командира отделения 64-й части, пишет телеграмм-канал "Life shot".

Ольга ФЕДОРОВА

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