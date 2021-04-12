Пожару присвоен высший ранг

В Санкт-Петербурге произошло печальное событие. Горит известное предприятие "Невская мануфактура".



Из-за большой площади возгорания пожару присвоен самый высокий ранг. По имеющимся данным, пострадали как минимум два человека, они в больнице.

При этом сотрудники экстренных служб эвакуировали несколько десятков человек. На данный момент с огнем борются специалисты, передает РИА "Новости".

Также стало известно о гибели командира отделения 64-й части, пишет телеграмм-канал "Life shot".