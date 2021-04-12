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Страшный пожар охватил 12 апреля здание фабрики "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что один пожарный – начальник 64 части погиб. Теперь же стало известно о смерти второго спасателя.
Как сообщает "Известия" со ссылкой на источник в экстренных службах, погиб заместитель начальника той же части. После появления в СМИ этой новости, телеграм-канал РБК написал, что в МЧС опровергли смерть второго пожарного.
Огонь охватил сразу четыре этажа – 4000 кв м. Пожару присвоили пятый, самый сложный ранг. Спасателям пришлось эвакуировать несколько десятков человек из здания, а также привлечь к тушению вертолет, уточняет портал 78.ru.
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