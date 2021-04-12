Нападавшего ищет полиция

В одном из столичных фитнес-клубов, находящемся на территории элитного ЖК, неизвестный застрелил посетителя, который занимался бегом на дорожке. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Как уточняет "Свободная Пресса", клиент клуба выстрелил несколько раз в свою жертву и сбежал. Возбуждено уголовное дело, уточняется в заявлении ведомства.

По информации телеграм-канала Life, в СК рассказали журналистам, что погибший – питерский криминальный авторитет, который в 2020-м вышел по УДО после семи лет колонии строго режима за крупный грабеж.