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В одном из столичных фитнес-клубов, находящемся на территории элитного ЖК, неизвестный застрелил посетителя, который занимался бегом на дорожке. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
Как уточняет "Свободная Пресса", клиент клуба выстрелил несколько раз в свою жертву и сбежал. Возбуждено уголовное дело, уточняется в заявлении ведомства.
По информации телеграм-канала Life, в СК рассказали журналистам, что погибший – питерский криминальный авторитет, который в 2020-м вышел по УДО после семи лет колонии строго режима за крупный грабеж.
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