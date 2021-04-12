Клиент московского фитнес-клуба застрелил мужчину и сбежал

Нападавшего ищет полиция

В одном из столичных фитнес-клубов, находящемся на территории элитного ЖК, неизвестный застрелил посетителя, который занимался бегом на дорожке. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Как уточняет "Свободная Пресса", клиент клуба выстрелил несколько раз в свою жертву и сбежал. Возбуждено уголовное дело, уточняется в заявлении ведомства.

По информации телеграм-канала Life, в СК рассказали журналистам, что погибший – питерский криминальный авторитет, который в 2020-м вышел по УДО после семи лет колонии строго режима за крупный грабеж. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Голландское СМИ рассекретило перехваченные СБУ разговоры по катастрофе MH17

Записи доказывают, что самолет сбил комплекс "Бук", уверяют журналисты

Беспредел, но возможно: Польша задумала захватить активы "Газпрома"

Партнерские обязательства отступают на второй план, когда речь идет о собственной выгоде

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей