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Подмосковный суд рассмотрит дело об убийстве и разбое, произошедших в Орехово-Зуево. Согласно приведенным данным, фигурантом является 41-летний мужчина, совершивший преступление в 2019 году.
Как отмечает источник, злоумышленник убил одну из жительниц многоквартирного дома с целью завладения ее имуществом. У потерпевшей похитили денежные средства с остальным имуществом суммой в 88 тыс. рублей. После этого мужчина скрылся, передает прокуратура Подмосковья.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", фигурант в настоящее время содержится под стражей. Дело передали в Мособлсуд.
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