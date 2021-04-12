Фигурант содержится под стражей

Подмосковный суд рассмотрит дело об убийстве и разбое, произошедших в Орехово-Зуево. Согласно приведенным данным, фигурантом является 41-летний мужчина, совершивший преступление в 2019 году.

Как отмечает источник, злоумышленник убил одну из жительниц многоквартирного дома с целью завладения ее имуществом. У потерпевшей похитили денежные средства с остальным имуществом суммой в 88 тыс. рублей. После этого мужчина скрылся, передает прокуратура Подмосковья.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", фигурант в настоящее время содержится под стражей. Дело передали в Мособлсуд.