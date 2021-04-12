Житель Орехово-Зуево убил знакомую ради имущества

Фигурант содержится под стражей

Подмосковный суд рассмотрит дело об убийстве и разбое, произошедших в Орехово-Зуево. Согласно приведенным данным, фигурантом является 41-летний мужчина, совершивший преступление в 2019 году.

Как отмечает источник, злоумышленник убил одну из жительниц многоквартирного дома с целью завладения ее имуществом. У потерпевшей похитили денежные средства с остальным имуществом суммой в 88 тыс. рублей. После этого мужчина скрылся, передает прокуратура Подмосковья.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", фигурант в настоящее время содержится под стражей. Дело передали в Мособлсуд.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Голландское СМИ рассекретило перехваченные СБУ разговоры по катастрофе MH17

Записи доказывают, что самолет сбил комплекс "Бук", уверяют журналисты

Беспредел, но возможно: Польша задумала захватить активы "Газпрома"

Партнерские обязательства отступают на второй план, когда речь идет о собственной выгоде

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей