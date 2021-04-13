Мужчина перестал выходить на связь

В столице без вести пропал бывший начальник пресс-службы Александра Лукашенко Александр Федута.

Его местонахождение на данный момент неизвестно. Тревогу забила женщина, которая вчера, 12 апреля, обратилась в полицию и заявила, что ее знакомый перестал выходить на связь, сообщает РИА "Новости".

Сейчас правоохранительные органы Москвы начали проверку. Подтвержденной информации пока нет.

Сам Федута пребывал в доме, который расположен в центре столицы, но постоянно проживал в Белоруссии. Знакомы белорусского политолога утверждают, что в Россию Александр Иосифович прилетел в конце марта, чтобы "кого-то" проконсультировать, уточняет "МК".

По одной из версий, у Федуты мог случиться инсульт или могли дать о себе знать другие болезни, однако в больницах его пока не нашли. Сейчас супруга мужчины собирается вылетать в Россию, чтобы начать поиски мужа.

Напомним, что Александр Федута входил в состав предвыборного штаба Александра Лукашенко в 1994 году. Позже именно политолог стал первым пресс-секретарем президента.

Однако спустя год между Федутой и Лукашенко произошел конфликт, в результате чего Александр Иосифович был уволен, сообщает телеканал "360".

Позже он начал работать в СМИ, а в 2010 году участвовал в предвыборном штабе Владимира Некляева.