Конфликтовавший с Лукашенко экс-глава пресс-службы президента без вести пропал в Москве

Конфликтовавший с Лукашенко экс-глава пресс-службы президента без вести пропал в Москве
Фото: pixabay.com
Мужчина перестал выходить на связь

В столице без вести пропал бывший начальник пресс-службы Александра Лукашенко Александр Федута. 

Его местонахождение на данный момент неизвестно. Тревогу забила женщина, которая вчера, 12 апреля, обратилась в полицию и заявила, что ее знакомый перестал выходить на связь, сообщает РИА "Новости".  

Сейчас правоохранительные органы Москвы начали проверку. Подтвержденной информации пока нет. 

Сам Федута пребывал в доме, который расположен в центре столицы, но постоянно проживал в Белоруссии. Знакомы белорусского политолога утверждают, что в Россию Александр Иосифович прилетел в конце марта, чтобы "кого-то" проконсультировать, уточняет "МК". 

По одной из версий, у Федуты мог случиться инсульт или могли дать о себе знать другие болезни, однако в больницах его пока не нашли. Сейчас супруга мужчины собирается вылетать в Россию, чтобы начать поиски мужа. 

Напомним, что Александр Федута входил в состав предвыборного штаба Александра Лукашенко в 1994 году. Позже именно политолог стал первым пресс-секретарем президента. 

Однако спустя год между Федутой и Лукашенко произошел конфликт, в результате чего Александр Иосифович был уволен, сообщает телеканал "360".

Позже он начал работать в СМИ, а в 2010 году участвовал в предвыборном штабе Владимира Некляева.

Юлия МИХАЙЛОВА

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карабас
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Тот, кто на Батьку нос задирает,
Палкой по попе всегда получает.
Нечего в Батьку картошкой кидать, -
Будешь картошку собой удобрять!
Гость202492
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Наверное на Белорусском вокзале сел в шахид-такси
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