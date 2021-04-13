В Подмосковье поймали серийного магазинного вора

В ходе проверки выяснилось о других преступлениях злоумышленника

Полиция задержала жителя подмосковного города Клин, которого подозревают в 10 преступлениях, среди которых воровство и грабежи сетевых магазинов. 

Как передает "Подмосковье сегодня", злоумышленник брал разнообразные товары в магазинах и уходил, не оплатив их.

Нарушителя общественного порядка уже задержали и завели на него дела. Подозреваемым оказался 30-летний местный житель. В ходе проверки выяснилось о еще трех его преступлениях – фиктивной постановке на учет нескольких приезжих. 

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Ведется проверка о его причастности к аналогичным преступлениям.

Ранее стало известно о том, что в подмосковном Серпухове задержали мошенников, которые украли полмиллиона рублей у пенсионеров. 

Анна АГАБАБОВА

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