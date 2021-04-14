Опубликовано видео серьезного ДТП с автобусом в Москве

Водителю стало плохо за рулем

Утром, 14 апреля, на улице Марксистской в Москве произошло ДТП с пассажирским автобусом. Транспорт проехал остановку и, ускорившись перед этим, врезался в расположенный неподалеку фонарный столб. Кадры происшествия оказались в распоряжении телеканала "360"

В результате инцидента пострадали восемь человек – шофер и пассажиры. 

Про предварительной версии, водителю автобуса неожиданно стало плохо за рулем. Перед выездом из депо медики осмотрели его – все было в порядке. Проблем с транспортом перед выездом также не нашли.

Сейчас проводится проверка по выяснени обстоятельств случившегося.

Роман ИГНАТОВ

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