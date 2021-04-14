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Утром, 14 апреля, на улице Марксистской в Москве произошло ДТП с пассажирским автобусом. Транспорт проехал остановку и, ускорившись перед этим, врезался в расположенный неподалеку фонарный столб. Кадры происшествия оказались в распоряжении телеканала "360".
В результате инцидента пострадали восемь человек – шофер и пассажиры.
Про предварительной версии, водителю автобуса неожиданно стало плохо за рулем. Перед выездом из депо медики осмотрели его – все было в порядке. Проблем с транспортом перед выездом также не нашли.
Сейчас проводится проверка по выяснени обстоятельств случившегося.
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