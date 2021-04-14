Только патронов оказалось больше 500

В Подмосковье задержали хранившего оружие и боприпасы дачника. Информация об этом поступила из регионального Главного управления Министерства внутренних дел.

Арсенал обнаружен во время обыска загородного дома жителя Талдома. Одних патронов там оказалось 524, констатировали в ведомстве.

Кроме того, найден карабин, как установили эксперты, совсем не охотничий. Калибр патронов составил 5,6 мм, они полностью пригодня к стрельбе, уточнили в ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина взят под стражу, перелает интернет-издание "Подмосковье сегодня".





