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В Подмосковье задержали хранившего оружие и боприпасы дачника. Информация об этом поступила из регионального Главного управления Министерства внутренних дел.
Арсенал обнаружен во время обыска загородного дома жителя Талдома. Одних патронов там оказалось 524, констатировали в ведомстве.
Кроме того, найден карабин, как установили эксперты, совсем не охотничий. Калибр патронов составил 5,6 мм, они полностью пригодня к стрельбе, уточнили в ГУ МВД.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина взят под стражу, перелает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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