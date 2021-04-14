На одной из дач в Подмосковье нашли оружие и боеприпасы

Только патронов оказалось больше 500

В Подмосковье задержали хранившего оружие и боприпасы дачника. Информация об этом поступила из регионального Главного управления Министерства внутренних дел.

Арсенал обнаружен во время обыска загородного дома жителя Талдома. Одних патронов там оказалось 524, констатировали в ведомстве.

Кроме того, найден карабин, как установили эксперты, совсем не охотничий. Калибр патронов составил 5,6 мм, они полностью пригодня к стрельбе, уточнили в ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина взят под стражу, перелает интернет-издание "Подмосковье сегодня"


Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Встреча Путина с Байденом может обернуться грандиозным скандалом - политолог

Американцы воспользуются переговорами, чтобы подать сигнал союзникам

В Белом доме сообщили о двух видах санкций против России

Несмотря на звонок Байдена в Кремль, политика Вашингтона в отношении Москвы остается недружественной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей