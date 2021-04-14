СМИ: известный рэпер лишился зубов в аварии

Молодой человек сломал челюсть

В Санкт-Петербурге Владислав Ширяев, известный как рэпер Yung Trappa, попал в ДТП. По данным СМИ, артист врезался на каршеринге в иномарку. Однако кто стал виновником ЧП, неизвестно. 

Как передает РЕН ТВ, молодого человека госпитализировали – у него сломана челюсть и, возможно, есть сотрясение мозга. В результате происшествия он также выбил себе зубы. В МВД сообщили "Лайфу", что рэпер был трезв во время аварии. При этом он отказался что-либо прояснить правоохранителям. 

Как напоминает телеканал "360", Ширяев не так давно вышел на свободу – он сидел в тюрьме за торговлю запрещенными веществами. После записал совместный трек с Моргенштерном. 

Полина ИВАНОВА

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