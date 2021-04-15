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На месте пожара в Сведловской области найдены тела пятерых детей. Информация об этом поступила из местного МЧС.
Огонь быстро распространился по одноэтажному деревянному дому в селе Бызово Горноуральского городского округа. Когда спасатели и огнеборцы прибыли на место, уже рухнула крыша. Похоже, их вызвали слишком поздно, отметили в ведомстве.
Из здания сумели выбраться двое взрослых и двое детей. Их с ожогами увезли в больницу, сообщили в МЧС.
Ближе к утру пламя удалось потушить. Во время проливки были обнаружены четверо погибших детей, передает RT. Позже еще одного мертвого ребенка достали из-под завалов.
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