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Хакасии грозит настоящее бедствие.
Регион оказался на грани экологической катастрофы. В поселке Коммунар, где
активно добывают золото, произошел прорыв дамбы.
Теперь водные потоки, отравленные тяжелыми металлами, стекают в реки и водоемы региона. Сейчас ядовитая жидкость течет в направлении нескольких жилых районов, сообщает телеграм-канал "Борус".
Авторы ресурса отмечают, что вода устремилась в реку Большая Сыя, а следом в Белый Июс, который кормит рыбой несколько деревень.
На место прорыва дамбы прибыли сотрудники экстренных служб. Люди пытаются закопать образовавшуюся в заграждении дыру. Официальных комментариев от Роспотребнадзора пока не было, отмечает "Пятый канал".
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