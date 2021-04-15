В Хакасии прорвало дамбу с ядовитой водой – видео

Отравленные потоки устремились в сторону населенных пунктов

Хакасии грозит настоящее бедствие. Регион оказался на грани экологической катастрофы. В поселке Коммунар, где активно добывают золото, произошел прорыв дамбы.

Теперь водные потоки, отравленные тяжелыми металлами, стекают в реки и водоемы региона. Сейчас ядовитая жидкость течет в направлении нескольких жилых районов, сообщает телеграм-канал "Борус".

Авторы ресурса отмечают, что вода устремилась в реку Большая Сыя, а следом в Белый Июс, который кормит рыбой несколько деревень.

На место прорыва дамбы прибыли сотрудники экстренных служб. Люди пытаются закопать образовавшуюся в заграждении дыру. Официальных комментариев от Роспотребнадзора пока не было, отмечает "Пятый канал".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Киев заочно арестовал еще 12 российских самолетов из-за полетов в Крым

Авиакомпании обвиняются в нарушении норм международного права

Дошли только до Крита: почему эсминцы ВМФ США не добрались до Черного моря

В Пентагоне о причинах умалчивают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей