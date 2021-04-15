Отравленные потоки устремились в сторону населенных пунктов

Хакасии грозит настоящее бедствие. Регион оказался на грани экологической катастрофы. В поселке Коммунар, где активно добывают золото, произошел прорыв дамбы.



Теперь водные потоки, отравленные тяжелыми металлами, стекают в реки и водоемы региона. Сейчас ядовитая жидкость течет в направлении нескольких жилых районов, сообщает телеграм-канал "Борус".

Авторы ресурса отмечают, что вода устремилась в реку Большая Сыя, а следом в Белый Июс, который кормит рыбой несколько деревень.

На место прорыва дамбы прибыли сотрудники экстренных служб. Люди пытаются закопать образовавшуюся в заграждении дыру. Официальных комментариев от Роспотребнадзора пока не было, отмечает "Пятый канал".