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Чрезвычайное происшествие случилось в Самаре. Неизвестный мужчина ранил подростка в голову из пневматики.
Трагедия разыгралась во второй половине дня в среду, 14 апреля. Несколько ребят находились на детской площадке, когда по ним начали стрелять.
Где во время выстрела находился неизвестный пока не установлено. Его разыскивают.
Пострадавшего увезли в больницу, рассказал sova.info источник в полиции.
Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование обстоятелств призошедшего, информирует региональное СУ СК .
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