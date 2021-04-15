Трагедия разыгралась днем

Чрезвычайное происшествие случилось в Самаре. Неизвестный мужчина ранил подростка в голову из пневматики.

Трагедия разыгралась во второй половине дня в среду, 14 апреля. Несколько ребят находились на детской площадке, когда по ним начали стрелять.

Где во время выстрела находился неизвестный пока не установлено. Его разыскивают.

Пострадавшего увезли в больницу, рассказал sova.info источник в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование обстоятелств призошедшего, информирует региональное СУ СК .