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В американском штате Индианаполис произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь в одном из офисов логистической компании FedEx, расположенного неподалеку от международного аэропорта штата.
Инцидент произошел примерно в 23:00 по местному времени – в 6:00 по Москве. Пока точное количество погибших и пострадавших уточняется. Телеканал WRTV сообщает о "множественных жертвах".
По некоторым данным, погибло пятеро, еще несколько пострадали. Нападавший, по неподтвержденной информации, покончил с собой.
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