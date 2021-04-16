Много пострадавших: в США произошла стрельба

Точное колициство жертв инцидента пока уточняется

В американском штате Индианаполис произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь в одном из офисов логистической компании FedEx, расположенного неподалеку от международного аэропорта штата.

Инцидент произошел примерно в 23:00 по местному времени – в 6:00 по Москве. Пока точное количество погибших и пострадавших уточняется. Телеканал WRTV сообщает о "множественных жертвах".

По некоторым данным, погибло пятеро, еще несколько пострадали. Нападавший, по неподтвержденной информации, покончил с собой. 

Роман ИГНАТОВ

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Походу чуваку пиццу во время не привезли.
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