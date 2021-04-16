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В Подмосковье рецидивист вынес из гаражей имущества на 230 тысяч. Об этом проинформировали в местном Главном управлении министерства внутренних дел.
Житель Можайска пожаловался в полицию на то, что из его помещения пропало имущество стоимостью 18 тыс. рублей. Стражи порядка начали розыск, добавили в ведомстве.
Подозреваемого быстро задержали. Им оказался не раз судимый москвич, отметили в региональном ГУ МВД.
Следователи допускают, что мужчина до этого также совершал кражи в гаражах. Сумму пропавшего имущества хозяеваоценили в 230 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Задержанного отпустили под подписку о невыезде, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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