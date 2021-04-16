Серийный вор отпущен под подписку о невыезде

В Подмосковье рецидивист вынес из гаражей имущества на 230 тысяч. Об этом проинформировали в местном Главном управлении министерства внутренних дел.

Житель Можайска пожаловался в полицию на то, что из его помещения пропало имущество стоимостью 18 тыс. рублей. Стражи порядка начали розыск, добавили в ведомстве.

Подозреваемого быстро задержали. Им оказался не раз судимый москвич, отметили в региональном ГУ МВД.

Следователи допускают, что мужчина до этого также совершал кражи в гаражах. Сумму пропавшего имущества хозяеваоценили в 230 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Задержанного отпустили под подписку о невыезде, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

