Поживился на 250 тысяч: в Подмосковье рецидивист обобрал гаражи

Серийный вор отпущен под подписку о невыезде

В Подмосковье рецидивист вынес из гаражей имущества на 230 тысяч. Об этом проинформировали в местном Главном управлении министерства внутренних дел.

Житель Можайска пожаловался в полицию на то, что из его помещения пропало имущество стоимостью 18 тыс. рублей. Стражи порядка начали розыск, добавили в ведомстве.

Подозреваемого быстро задержали. Им оказался не раз судимый москвич, отметили в региональном ГУ МВД.

Следователи допускают, что мужчина до этого также совершал кражи в гаражах. Сумму пропавшего имущества  хозяеваоценили в 230 тыс. рублей. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Задержанного отпустили под подписку о невыезде, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА

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