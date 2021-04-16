Су-30СМ упал в Казахстане

Су-30СМ упал в Казахстане
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
ЧП произошло в Карагандинской области

Военный Су-30СМ потерпел крушение в Казахстане. Об этом сообщило местное Минобороны.

Как уточняется, экипаж вовремя катапультировался. Летчики живы – за ними наблюдают врачи.  ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета. 

Об этом пишет РИА "Новости". Как уточняется, инцидент случился во время захода самолета на посадку на авиационном центре в Балхаше. 

В марте в Казахстане случилось ЧП с АН-26 – на борту были военные, четверо из шести скончались. 

К сожалению, крушение истребителей во время тренировок случается не так уж и редко. Так, в начале апреля в Турции рухнул самолет NF-15. Пилот погиб, исполняя сложные маневры. 

В марте под Калугой произошла трагедия с Ту-22М. При взлете сработала катапульта, которая привела к смерти троих летчиков. 

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