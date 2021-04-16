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Военный Су-30СМ потерпел крушение в Казахстане. Об этом сообщило местное Минобороны.
Как уточняется, экипаж вовремя катапультировался. Летчики живы – за ними наблюдают врачи. ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета.
Об этом пишет РИА "Новости". Как уточняется, инцидент случился во время захода самолета на посадку на авиационном центре в Балхаше.
В марте в Казахстане случилось ЧП с АН-26 – на борту были военные, четверо из шести скончались.
К сожалению, крушение истребителей во время тренировок случается не так уж и редко. Так, в начале апреля в Турции рухнул самолет NF-15. Пилот погиб, исполняя сложные маневры.
В марте под Калугой произошла трагедия с Ту-22М. При взлете сработала катапульта, которая привела к смерти троих летчиков.
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