ЧП произошло в Карагандинской области

Военный Су-30СМ потерпел крушение в Казахстане. Об этом сообщило местное Минобороны.

Как уточняется, экипаж вовремя катапультировался. Летчики живы – за ними наблюдают врачи. ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета.

Об этом пишет РИА "Новости". Как уточняется, инцидент случился во время захода самолета на посадку на авиационном центре в Балхаше.

В марте в Казахстане случилось ЧП с АН-26 – на борту были военные, четверо из шести скончались.

К сожалению, крушение истребителей во время тренировок случается не так уж и редко. Так, в начале апреля в Турции рухнул самолет NF-15. Пилот погиб, исполняя сложные маневры.

В марте под Калугой произошла трагедия с Ту-22М. При взлете сработала катапульта, которая привела к смерти троих летчиков.