Курс рубля
- Евро поднялся до 92 рублей после объявления о новых санкциях против России
- Экономист предупредил о риске девальвации рубля
- Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт
В Балашихе 20-летний местный житель открыл стрельбу из автомата. На противоправные действия молодого человека в полицию пожаловались соседи.
Участковые выявили нарушители спокойствия, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Судя по фотографии, сделанной с камер видеонаблюдения, парень бродил с оружием по коридорам подъезда.
"При проведении осмотра его квартиры обнаружен охолощенный автомат Калашникова с возможностью имитации выстрела, а также 42 патрона светозвукового действия", – заявили в ведомстве.
Оружие было изъято, оно отправлено на исследование, а в отношении юноши составлен протокол об админарушении.
Глава Украины не смог найти подходящего места перед камерами журналистов
Хозяин Белого дома пытается спасти для Киева советскую трубу и казну страны