В Балашихе юноша открыл стрельбу из автомата

Силовики установили, что оружие было с холостыми патронами

В Балашихе 20-летний местный житель открыл стрельбу из автомата. На противоправные действия молодого человека в полицию пожаловались соседи.

Участковые выявили нарушители спокойствия, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Судя по фотографии, сделанной с камер видеонаблюдения, парень бродил с оружием по коридорам подъезда.

"При проведении осмотра его квартиры обнаружен охолощенный автомат Калашникова с возможностью имитации выстрела, а также 42 патрона светозвукового действия", – заявили в ведомстве.

Оружие было изъято, оно отправлено на исследование, а в отношении юноши составлен протокол об админарушении.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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