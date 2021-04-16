Силовики установили, что оружие было с холостыми патронами

В Балашихе 20-летний местный житель открыл стрельбу из автомата. На противоправные действия молодого человека в полицию пожаловались соседи.

Участковые выявили нарушители спокойствия, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Судя по фотографии, сделанной с камер видеонаблюдения, парень бродил с оружием по коридорам подъезда.



"При проведении осмотра его квартиры обнаружен охолощенный автомат Калашникова с возможностью имитации выстрела, а также 42 патрона светозвукового действия", – заявили в ведомстве.

Оружие было изъято, оно отправлено на исследование, а в отношении юноши составлен протокол об админарушении.