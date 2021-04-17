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Стало известно, что консул Генерального консульства Украины Александр Соснюк был задержан вчера, 16 апреля, в Санкт-Петербурге. Об этос сообщает ФСБ.
Указывается, что задержание произошло при получении им информации закрытого характера во время встречи с гражданином России.
Как пишут РИА "Новости", консулу планировали передать сведения, содержащиеся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ, однако этому помешали сотрудники спецслужб – его с поличным задержали во время встречи.
В ФСБ заявили, что подобная деятельность гражданина Украины враждебна по отношению к России и не может быть совмещена со статусом дипломатического работника.
"К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", – указывается в сообщении.
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