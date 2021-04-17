Консула Украины задержали в Санкт-Петербурге - ФСБ

Консула Украины задержали в Санкт-Петербурге - ФСБ
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мужчина пытался выведать закрытую госинформацию

Стало известно, что консул Генерального консульства Украины Александр Соснюк был задержан вчера, 16 апреля, в Санкт-Петербурге. Об этос сообщает ФСБ.

Указывается, что задержание произошло при получении им информации закрытого характера во время встречи с гражданином России.

Как пишут РИА "Новости", консулу планировали передать сведения, содержащиеся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ, однако этому помешали сотрудники спецслужб – его с поличным задержали во время встречи. 

В ФСБ заявили, что подобная деятельность гражданина Украины враждебна по отношению к России и не может быть совмещена со статусом дипломатического работника. 

"К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", – указывается в сообщении.

Роман ИГНАТОВ

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Гость207412
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Гость 2021
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ГОРБАТОГО МОГИЛА ИСПРАВИТ
Вячеслав Москва
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А что делают дипломаты из дурдома под названием ”Украина” в стране-”оккупанте”.
гость
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Свинорой, что пастухи что консулы, мозгов не было и нет и не будет. Недострана, им пофуй вообще на всё. А "гражданину" яйца оторвать и в пасть...
Гость191384
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Так ему и надо.. Приговор один - кастрация!! Только тогда эта бандеровщина перестанет рожать своих уродов. тварей и предателей!!!
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