Вертолет разбился под Краснодаром: пилот погиб

Катастрофа произошла во время обработки полей

На Кубани вертолет Ми-2 выполнил жесткую посадку в Северском районе при выполнении сельхозработ. Об этом сообщили журналистам в МЧС.

"В районе поселка Ильский с ним пропала связь. Вертолет потерпел крушение", – сообщил источник "Интерфаксу". 

В результате инцидента погиб пилот. Что стало причиной катастрофы пока неизвестно.

Роман ИГНАТОВ

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