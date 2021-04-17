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На Кубани вертолет Ми-2 выполнил жесткую посадку в Северском районе при выполнении сельхозработ. Об этом сообщили журналистам в МЧС.
"В районе поселка Ильский с ним пропала связь. Вертолет потерпел крушение", – сообщил источник "Интерфаксу".
В результате инцидента погиб пилот. Что стало причиной катастрофы пока неизвестно.
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