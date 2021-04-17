Катастрофа произошла во время обработки полей

На Кубани вертолет Ми-2 выполнил жесткую посадку в Северском районе при выполнении сельхозработ. Об этом сообщили журналистам в МЧС.

"В районе поселка Ильский с ним пропала связь. Вертолет потерпел крушение", – сообщил источник "Интерфаксу".

В результате инцидента погиб пилот. Что стало причиной катастрофы пока неизвестно.