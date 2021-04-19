Точное число жертв неизвестно

В населенном пункте Маргуша Дальнеконстантиновского района произошел взрыв газа в трехэтажном доме. Об этом сообщил информированны источник "Интерфаксу".

По данным издания, на место были оперативно отправлены спасатели и скорая помощь. Пока точных сведений о погибших нет.

Как пишет телеграм-канал 112, от взрыва погибли три человека. Еще несколько могут находиться под завалами – из-за проишествия часть здания обвалилась, обрушилось четыре квартиры.