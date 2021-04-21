В Подмосковье задержали укравшего телефон у подростка разбойника

Парень угрожал ребенку ножом

В подмосковном городе Щелково произошло нападение на 13-летнюю девочку. Разбойник, угрожая ей ножом, потребовал отдать мобильный телефон.

Инцидент произошел в лифте жилого дома. Девочка поспешила расстаться со смартфоном. После этого злоумышленник скрылся, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полицейские получили доступ к записям с камер видеонаблюдения и в течение двух часов вышли на след преступника. Вскоре его удалось задержать. Разбойником оказался 19-летний житель Балашихи. Выяснилось, что ранее молодой человек был неоднократно судим.

У парня изъяли похищенный телефон и нож. Злоумышленника заключили под стражу, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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