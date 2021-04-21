Надышавшись, мальчик упал в обморок и скончался до приезда скорой

В Подмосковье газом для зажигалок насмерть отравился подросток. Об этом проинформировали в региональном главном управлении Следственного комитета России.

Это произошло в Раменском накануне вечером. Несколько подростков расположившись на лестнице в подъезде одного из домов, стали вдыхать газ из баллонов для заправки зажигалок, отметили в ведомстве.

Неожиданно одному стало так худо, что он упал в обморок. Приятели тормошили его, но безуспешно, и они вызвали скорую. Однако врачи, прибыв на место, установили, что мальчик мертв, добавили в ГСУ СКР по Московской области.

Ранее в Бронницах двое подростков потеряли сознание, вдыхая газ из зажигалок. Один сумел прийти в себя, другой погиб, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".