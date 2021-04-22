Вблизи Крыма задержали украинское судно - видео

Моряки незаконно ловили рыбу у российских берегов

Российские пограничники задержали украинское судно около Крыма. Как сообщают "Известия", экипаж промышлял рыбалкой в исключительной экономической зоне России.

Моряков обнаружили на северо-западе в районе мыса Прибойный. На борту было двое – оба граждане Украины. При задержании у них обнаружили несколько десятков особей камбалы-калкана и ската, свыше 5 тыс. метров сетей с ячеей от 185 до 220 мм, передает издание. 

После задержания судно сопроводили в населенный пункт Черноморское. Капитану выписали штраф в размере 257 тысяч рублей за нарушение требований и условий лицензии, действующих в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Роман ИГНАТОВ

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