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Российские пограничники задержали украинское судно около Крыма. Как сообщают "Известия", экипаж промышлял рыбалкой в исключительной экономической зоне России.
Моряков обнаружили на северо-западе в районе мыса Прибойный. На борту было двое – оба граждане Украины. При задержании у них обнаружили несколько десятков особей камбалы-калкана и ската, свыше 5 тыс. метров сетей с ячеей от 185 до 220 мм, передает издание.
После задержания судно сопроводили в населенный пункт Черноморское. Капитану выписали штраф в размере 257 тысяч рублей за нарушение требований и условий лицензии, действующих в исключительной экономической зоне Российской Федерации.
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