Пострадал один человек

Автомобиль взорвался ранним утром в Ереване на проспекте Аршакуняц в центре города. На место происшествия направили два расчета местного МЧС с опергруппой Национального центра кризисного управления.

Согласно приведенным данным, два человека погибли при взрыве. Имеется один пострадавший.

Как отмечает "Спутник Армения", информация о взрыве поступила в центр в 07:58 по МСК. Об обстоятельствах трагедии не сообщается.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что в Ленобласти взорвался автомобиль, в салоне которого находился водитель.



