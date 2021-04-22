Сохраняется угроза распространения огня

В Санкт-Петербурге в одном из многоквартирных домов произошло возгорание. Предварительно сообщается о двоих пострадавших.

Как стало известно, пламя вспыхнуло в квартире дома, расположенного на Софийской улице. Позже огонь перекинулся на другие лестничные клетки.

В итоге пожар охватил третий, четвертый и пятый этажи, передает "Пятый канал".

Имеется информация о пострадавших. Двоих жителей дома – мужчину и женщину – эвакуировали из охваченного огнем здания.

В тушении пожара задействованы четыре единицы техники и 16 человек личного состава, пишет издание "Фонтанка".

"Из-за угрозы распространения огня пожару присвоен номер 1-"бис", – говорится в публикации.