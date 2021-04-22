В Санкт-Петербурге горит многоквартирный дом: есть пострадавшие

Сохраняется угроза распространения огня

В Санкт-Петербурге в одном из многоквартирных домов произошло возгорание. Предварительно сообщается о двоих пострадавших.

Как стало известно, пламя вспыхнуло в квартире дома, расположенного на Софийской улице. Позже огонь перекинулся на другие лестничные клетки.

В итоге пожар охватил третий, четвертый и пятый этажи, передает "Пятый канал".

Имеется информация о пострадавших. Двоих жителей дома – мужчину и женщину – эвакуировали из охваченного огнем здания.

В тушении пожара задействованы четыре единицы техники и 16 человек личного состава, пишет издание "Фонтанка".

"Из-за угрозы распространения огня пожару присвоен номер 1-"бис", – говорится в публикации.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

На Украине по-своему расшифровали сигнал Путина

Действующий и бывший министры иностранных дел страны оценили высказывание о "красных линиях"

Перемирие в Нагорном Карабахе нарушено - армия обороны Арцаха

По их данным, Азербайджан начал обстрел населенных пунктов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей