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В Санкт-Петербурге в одном из многоквартирных домов произошло возгорание. Предварительно сообщается о двоих пострадавших.
Как стало известно, пламя вспыхнуло в квартире дома, расположенного на Софийской улице. Позже огонь перекинулся на другие лестничные клетки.
В итоге пожар охватил третий, четвертый и пятый этажи, передает "Пятый канал".
Имеется информация о пострадавших. Двоих жителей дома – мужчину и женщину – эвакуировали из охваченного огнем здания.
В тушении пожара задействованы четыре единицы техники и 16 человек личного состава, пишет издание "Фонтанка".
"Из-за угрозы распространения огня пожару присвоен номер 1-"бис", – говорится в публикации.
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