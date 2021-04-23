Погибли два человека

В Иркутской области разбилось легкомоторное самодельное судно. Инцидент произошел сегодня, 23 апреля, передает телеграм-канал Mash.

Как отмечает источник, судно упало у села Рысево в Черемховском районе. Погибли оба члена экипажа – мужчины 55 и 70 лет.

По информации РИА "Новости", легкомоторный самолет упал в поле. В настоящее время происходит выяснение обстоятельств инцидента, о чем заявили в экстренных службах.

