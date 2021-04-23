На Рублевке разбился Aurus из кортежа Мишустина

На Рублевке разбился Aurus из кортежа Мишустина - видео
Кадр youtube.com
Есть пострадавшие

Крупная авария произошла на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье в пятницу, 23 апреля. Там столкнулись рейсовый автобус и несколько легковых автомобилей, среди которых  был и минивэн "Аурус Арсенал" с мигалками. Такие машины входят в кортеж главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Видео с места аварии публикует "Лайф Шот". Издание сообщило, что сам премьер находился в это время в одной из машин. С ним все в порядке. Позже РИА "Новости" проинформировало, что глава правительства прибыл в Чечню.

По предварительным данным, в ДТП пострадала одна 32-летняя женщина. Она была за рулем "Фольксвагена". У нее разбито лицо. Госпитализация ей не потребовалась.

После аварии движение на участке Рублёво-Успенском шоссе было полностью перекрыто. На место прибыли сотрудники ГИБДД. По некоторым оценкам, виноват водитель "Ауруса" – он не справился с управлением.

Около месяца назад в Москве попал в ДТП служебный автомобиль пресс-секретаря президента РФ. Позже о происшествии рассказал сам Дмитрий Песков.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гы
Пожаловаться Ответить
Вот задумался, а зачем Мишустину такой кореж, тьфу - кортеж с несколькими аурусами? А парой мерсов не мог обойтись? И без мигалок. Мент, что ли? :)
Шаман
Пожаловаться Ответить
Нельзя гнобить водителей автомобилей правительства, а там по некоторой информации полный дурдом.
Или кто-то хочет повредить Мишустину. Это куда больше похоже на покушение чем росскозни Лукашенко.
1
новости партнеров

Осталось без ответа: в МИД напомнили США о сентябрьском предложении Путина

Еще в прошлом году президент призывал договориться не нападать друг на друга

Чешский МИД отказался от "обмена дипломатами"

Стороны достигли паритета, заявил министр иностранных дел Кулганек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей