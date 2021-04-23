На Рублевке разбился Aurus из кортежа Мишустина - видео

Есть пострадавшие

Крупная авария произошла на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье в пятницу, 23 апреля. Там столкнулись рейсовый автобус и несколько легковых автомобилей, среди которых был и минивэн "Аурус Арсенал" с мигалками. Такие машины входят в кортеж главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Видео с места аварии публикует "Лайф Шот". Издание сообщило, что сам премьер находился в это время в одной из машин. С ним все в порядке. Позже РИА "Новости" проинформировало, что глава правительства прибыл в Чечню.

По предварительным данным, в ДТП пострадала одна 32-летняя женщина. Она была за рулем "Фольксвагена". У нее разбито лицо. Госпитализация ей не потребовалась.

После аварии движение на участке Рублёво-Успенском шоссе было полностью перекрыто. На место прибыли сотрудники ГИБДД. По некоторым оценкам, виноват водитель "Ауруса" – он не справился с управлением.

Около месяца назад в Москве попал в ДТП служебный автомобиль пресс-секретаря президента РФ. Позже о происшествии рассказал сам Дмитрий Песков.