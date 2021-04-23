Женщину задержали, но деньги она уже потратила

Грязно сработала жительница Пензы, устроившаяся домработницей в Химках. Делая уборку, она еще и "обчистила" квартиру.

Пропажу ценных вещей заметил хозяин жилья. Он обратился к правоохранителям. Они заподозрили в краже 37-летнюю женщину, которая убиралась в доме потерпевшего.

После задержания она призналась, что вынесла из квартиры деньги и драгоценности. Вот только ювелирные изделия она сдала в ломбард, а деньги уже потратила, передает сайт "Подмосковье сегодня".

До суда обвиняемая останется на свободе под подпиской о невыезде.

Ранее в подмосковном Можайске задержали мужчину, который грабил частные гаражи.