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Двойная кража произошла в
Ленинском округе Подмосковья. Коварный преступник выкрал из подъезда
многоквартирного дома два дорогостоящих велосипеда.
В качестве пострадавшей стороны выступил 32-летний россиянин. Он и нажаловался правоохранителям на наглую кражу. Молодой человек оценил сумму ущерба в 90 тысяч рублей, передает пресс-служба областного ГУ МВД.
Впрочем, злодея удалось поймать по горячим следам. Воришкой оказался 35-летний москвич, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову, недавно сообщалось, как домработница вынесла из квартиры хозяев в Московской области ценности на миллион рублей.
Есть пострадавшие