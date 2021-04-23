В Подмосковье из подъезда "увели" дорогие велосипеды

Два транспортных средства стоят почти 100 тысяч рублей

Двойная кража произошла в Ленинском округе Подмосковья. Коварный преступник выкрал из подъезда многоквартирного дома два дорогостоящих велосипеда.

В качестве пострадавшей стороны выступил 32-летний россиянин. Он и нажаловался правоохранителям на наглую кражу. Молодой человек оценил сумму ущерба в 90 тысяч рублей, передает пресс-служба областного ГУ МВД.

Впрочем, злодея удалось поймать по горячим следам. Воришкой оказался 35-летний москвич, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно сообщалось, как домработница вынесла из квартиры хозяев в Московской области ценности на миллион рублей.

Ольга ФЕДОРОВА

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