Два транспортных средства стоят почти 100 тысяч рублей

Двойная кража произошла в Ленинском округе Подмосковья. Коварный преступник выкрал из подъезда многоквартирного дома два дорогостоящих велосипеда.



В качестве пострадавшей стороны выступил 32-летний россиянин. Он и нажаловался правоохранителям на наглую кражу. Молодой человек оценил сумму ущерба в 90 тысяч рублей, передает пресс-служба областного ГУ МВД.

Впрочем, злодея удалось поймать по горячим следам. Воришкой оказался 35-летний москвич, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно сообщалось, как домработница вынесла из квартиры хозяев в Московской области ценности на миллион рублей.