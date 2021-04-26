Несовершеннолетний находился в состоянии алкогольного опьянения

В подмосковном городе Дмитров 17-летний местный житель чуть не убил своего знакомого. Орудием расправы стал сигнальный пистолет, собственноручно переделанный под боевой.

По имеющимся данным, ночью 25 апреля несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пробрался в дом к потерпевшему через незапертую дверь. Попав в жилище и обнаружив знакомого спящим, злоумышленник произвел выстрел, передает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

На место инцидента приехала скорая. К счастью, потерпевший выжил. У него диагностировали травму головы и рваную рану в височной области.

В итоге преступнику предъявили обвинения. После выяснений обстоятельств произошедшего следствие планирует обратиться в суд и потребовать ареста подростка, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".