Разжились на 1,5 миллиона: в Подмосковье поймали серийных грабителей

Злоумышленники орудовали по отлаженной  схеме

В Московской области пойманы серийные грабители. Они украли денег и вещей на 1,5 млн рублей. Информация об этом поступила из местного Главного управления Министерства внутренних дел.

Злоумышленники действовали по одной и той же схеме. Днем они в бинокли следили за домами у леса, стоящими на окраинах населенных пунктов, а поздно вечером или ночью они проникали туда, спрятав лица за масками, отметили в ведомстве.

Применив электрошокер или угрожая пистолетом, разбойники связывали жильцов. Затем собирали дорогие украшения и деньги и убегали. В результате только двух нападений – в Одинцовском округе и Домодедово – грабители разжились на 1,5 млн руб., уточнили в ГУ МВД региона.

Налетчики задержаны. Это двое судимых уроженцев ближнего зарубежья и их соотечественник. Во время обысков их жилья найдены украденные предметы и банкноты, а также орудия запугивания жертв.

Задержанных держат под стражей. Полицейские выясняют их причастность к другим похожим преступлениям, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Заявления Ирана о попытках России разрушить ядерную сделку вызвали недоумение в Москве

Министр иностранных дел республики распространил личные обиды на внешнеполитические отношения

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей