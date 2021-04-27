Злоумышленники орудовали по отлаженной схеме

В Московской области пойманы серийные грабители. Они украли денег и вещей на 1,5 млн рублей. Информация об этом поступила из местного Главного управления Министерства внутренних дел.

Злоумышленники действовали по одной и той же схеме. Днем они в бинокли следили за домами у леса, стоящими на окраинах населенных пунктов, а поздно вечером или ночью они проникали туда, спрятав лица за масками, отметили в ведомстве.

Применив электрошокер или угрожая пистолетом, разбойники связывали жильцов. Затем собирали дорогие украшения и деньги и убегали. В результате только двух нападений – в Одинцовском округе и Домодедово – грабители разжились на 1,5 млн руб., уточнили в ГУ МВД региона.

Налетчики задержаны. Это двое судимых уроженцев ближнего зарубежья и их соотечественник. Во время обысков их жилья найдены украденные предметы и банкноты, а также орудия запугивания жертв.

Задержанных держат под стражей. Полицейские выясняют их причастность к другим похожим преступлениям, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".