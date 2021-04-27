Пенсионер из Москвы создал преступную группу из девочек-подростков

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Московские полицейские задержали пенсионера, которого подозревают в создании преступной группы. Банду 70-летний житель столицы собрал для того, чтобы воровать телефоны в метро с целью их дальнейшей продажи.
По данным пресс-службы МВД РФ, роль исполнителей досталась несовершеннолетним девочкам. Подростки отправлялись в столичный метрополитен, где вытаскивали смартфоны из карманов верхней одежды прохожих.
Другие участники группы занимались разблокировкой устройств, удалением всей находящейся на них информации, а также сбытом похищенного.
Против пенсионера и четверых его соучастников возбуждено уголовное дело. Троих злоумышленников посадили за решетку, а двоих отправили под домашний арест, пишет "Свободная пресса".
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