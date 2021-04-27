Пенсионер из Москвы создал преступную группу из девочек-подростков

Злоумышленники занимались кражами телефонов в метро

Московские полицейские задержали пенсионера, которого подозревают в создании преступной группы. Банду 70-летний житель столицы собрал для того, чтобы воровать телефоны в метро с целью их дальнейшей продажи.

По данным пресс-службы МВД РФ, роль исполнителей досталась несовершеннолетним девочкам. Подростки отправлялись в столичный метрополитен, где вытаскивали смартфоны из карманов верхней одежды прохожих.

Другие участники группы занимались разблокировкой устройств, удалением всей находящейся на них информации, а также сбытом похищенного.

Против пенсионера и четверых его соучастников возбуждено уголовное дело. Троих злоумышленников посадили за решетку, а двоих отправили под домашний арест, пишет "Свободная пресса"

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

В школах объявили каникулы на продленные майские праздники

Россияне смогут спокойно отдохнуть всей семьей

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей