В Подмосковье лжепокупатель выманил у женщины 118 тыся

Мошенник воспользовался объявлением о продаже детской коляски

Назвавшийся покупателем мужчина украл у жительницы Подмосковья больше 100 тысяч. Информация о происшествии поступила из регионального главка Министерства внутренних дел.

В Домодедово мошенник воспользовался объявлением о продаже детской коляски. Он позвонил женщине и сказал, что хочет перевести ей деньги, после чего попросил назвать данные банковской карты и коды, пришедшие ей на телефон, рассказали в ведомстве.

Дама сообщила всю эту информацию. повторив три раза. После этого с ее "пластика" исчезли" 118 тыс., рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию, сказано в заявлении ГУ МВД.

Злоумышленник уже задержан. Им оказался приезжий из Владимирской области 33 лет от роду. Возбуждено уголовное дело. Похититель находится под стражей, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее телефонные мошенники обокрали жителя Подольска на 10 млн рублей. Мужчина попался на необычную уловку.

Полина ДОРОЖКИНА

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