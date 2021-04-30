С начала пандемии корронавируса это было крупнейшее мероприятие в стране

В давке на религиозном празднике в Израиле погибли 44 человека. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал случившееся "тяжелым бедствием", пишут местные газеты.

Церемония зажигания костра в честь торжества Лаг Ба-Омер проходила на горе Мерон, у могилы рабби Шимона Бар-Йохая. С начала пандемии коронавируса это было крупнейшее мероприятие.

Идут спасательные операции. К ним привлекли и Вооруженные силы страны, о чем информирует пресс-служба армии.



Тысячи людей, которые все еще находятся на месте происшествия, эвакуируют. Министерство транспорта направило на место трагедии больше 300 автобусов, но они пока не смогли приехать из-за заторов на дороге, отмечает Jerusalem Post.

Больше 150 человек пострадали. Шестеро из них находятся в критическом состоянии, 18 – в тяжелом, передает Haaretz данные израильской службы скорой помощи Magen David Adom.

На узком месте собралось чересчур много народу. Давка возникла в момент когда один из прихожан поскользнулся на ступеньках, он упал, а за ним – еще десятки человек, отмечает телеканал "360". При этом СМИ отмечают, что после этого в результате давки обрушилась трибуна.