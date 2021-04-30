На религиозном празднике в Израиле задавили 44 человека

С начала пандемии корронавируса это было крупнейшее мероприятие в стране

В давке на религиозном празднике в Израиле погибли 44 человека. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал случившееся "тяжелым бедствием", пишут местные газеты.

Церемония зажигания костра в честь торжества Лаг Ба-Омер проходила на горе Мерон, у могилы рабби Шимона Бар-Йохая. С начала пандемии коронавируса это было крупнейшее мероприятие. 

Идут спасательные операции. К ним привлекли и Вооруженные силы страны, о чем информирует пресс-служба армии.

Тысячи людей, которые все еще находятся на месте происшествия, эвакуируют. Министерство транспорта направило на место трагедии больше 300 автобусов, но они пока не смогли приехать из-за заторов на дороге, отмечает Jerusalem Post.

Больше 150 человек пострадали. Шестеро из них находятся в критическом состоянии, 18 – в тяжелом, передает Haaretz данные израильской службы скорой помощи Magen David Adom. 

На узком месте собралось чересчур много народу. Давка возникла в момент когда один из прихожан поскользнулся на ступеньках, он упал, а за ним – еще десятки человек, отмечает телеканал "360". При этом СМИ отмечают, что после этого в результате давки обрушилась трибуна. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

"Россия не будет терпеть": в Кремле жестко ответили на действия Чехии

То, что сейчас творят чехи, не останется без последствий

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей