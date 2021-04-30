Больше 120 человек пострадали

Число погибших во время конфликта на таджикско-киргизской границе увеличилось до 13. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения одной из стран.

Пострадали 121 человек, из них 25 спецбортом отправили в Бишкек. Их разместили в НИЦ травматологии и ортопедии, Национальном госпитале и Национальном хирургическом центре.

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Остальные, по словам врачей, пребывают в состоянии средней тяжести и более-менее удовлетворительном, рассказали РИА "Новости" в Минздраве Таджикистана.

Противостояние на границе двух постсоветских республик возникло в четверг, 29 апреля, из-за спора о водораспределительном пункте. В какой-то момент там даже появилась военная техника и началась перестрелка, затем к рубежу двинулись бронетранспортеры с танками.

Спустя время главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились прекратить вооруженное противостояние. И решили увести своих военных на места их дислокации, напоминает "Свободная пресса".