Шесть детей погибли в ДТП в Ставропольском крае - видео

Ранения получили еще 12 человек, большинство из которых также несовершеннолетние

В Ставропольском крае в результате столкновения микроавтобуса и "Камаза" погибли шесть детей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Также в крупной аварии ранение получили 12 человек, среди которых восемь детей.

ДТП произошло на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" во время столкновения сразу трех автомобилей.


По данным телеграм-канала Mash, в микроавтобусе ехала детская баскетбольная команда, которая направлялась из Волгограда в Черкесск.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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