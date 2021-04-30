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В Ставропольском крае в результате столкновения микроавтобуса и "Камаза" погибли шесть детей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Также в крупной аварии ранение получили 12 человек, среди которых восемь детей.
ДТП произошло
на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" во время столкновения сразу трех автомобилей.
По данным телеграм-канала Mash, в микроавтобусе ехала детская баскетбольная команда, которая направлялась из Волгограда в Черкесск.
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