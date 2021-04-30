Ранения получили еще 12 человек, большинство из которых также несовершеннолетние

В Ставропольском крае в результате столкновения микроавтобуса и "Камаза" погибли шесть детей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Также в крупной аварии ранение получили 12 человек, среди которых восемь детей.

ДТП произошло на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" во время столкновения сразу трех автомобилей.



По данным телеграм-канала Mash, в микроавтобусе ехала детская баскетбольная команда, которая направлялась из Волгограда в Черкесск.

