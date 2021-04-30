Погибли два водителя транспортного средства

Под Хабаровском в результате ДТП с автобусом погибли два человека, еще около трех десятков ранены, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Авария произошла на 370 км федеральной трассы А-376 Лидога-Ванино 02:19 первого мая (19:19 мск 30 апреля). По данным собеседника агентства, автобуса следовал по маршруту Хабаровск-Советская Гавань. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось на бок.

Пострадали 32 пассажира, погибли два водителя автобуса, сообщил источник.

Раненых эвакуировали с места ДТП вертолетом.

По информации РИА "Новости", 15 человек на попутных машинах прибыли в ближайшее кафе. Также для вывоза других пассажиров из города Советская Гавань выехал автобус.

