Боевая машина скатилась с прицепа

В Волгограде очевидцы засняли дорожное происшествие с танком.

Судя по всему, это случилось во время приготовлений к 9 Мая. Боевая машина скатилась с прицепа и проехалась по дороге и газону. Видео появилось в Сети. Его сняли из проезжающей мимо машины.

"Танк упал",

– лаконично прокомментировал автор кадров, добавив, что он

"разворотил тут вообще всю Ивановскую".

К счастью, во время происшествия никто не пострадал.