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В Волгограде очевидцы засняли дорожное происшествие с танком.
Судя по всему, это случилось во время приготовлений к 9 Мая. Боевая машина скатилась с прицепа и проехалась по дороге и газону. Видео появилось в Сети. Его сняли из проезжающей мимо машины.
"Танк упал",
– лаконично прокомментировал автор кадров, добавив, что он
"разворотил тут вообще всю Ивановскую".
К счастью, во время происшествия никто не пострадал.
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