"Разворотил тут всю Ивановскую": в Волгограде на дорогу уронили танк - видео

Боевая машина скатилась с прицепа

В Волгограде очевидцы засняли дорожное происшествие с танком.

Судя по всему, это случилось во время приготовлений к 9 Мая. Боевая машина скатилась с прицепа и проехалась по дороге и газону. Видео появилось в Сети. Его сняли из проезжающей мимо машины.

"Танк упал",

– лаконично прокомментировал автор кадров, добавив, что он 

"разворотил тут вообще всю Ивановскую".

К счастью, во время происшествия никто не пострадал.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость222240
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Гость213604
У вас же скоро начнётся праздник победобесия. Пелотки, георгиевские ленточки и прочая фуета :(((
Самый прикол - это ряженые вытираны. На прошлый девятомай известный исполнитель всяких интеллектуальных песен типа "гоп-стоп мы подошли из-за угла" ветеран Ташкентского фронта Розенбаум появился перед журналистами в форме капитана 1-<цензура> ранга с гроздьями орденов и медалей и рассказал, что он был командиром подводной лодки. А еще круче было когда Путин выволок на трибуну на Красной площади какую-то косоглазую таджичку, которая торговала шаурмой в переходе, так на нее напялили военную форму и рассказали, что она брала Берлин.
гость
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213604 солидол исчи бандер, на ствол насадим вместо чучела гитлера, форму сс выкопай, наденешь перед казнью.
гость
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213604 твоё очко <цензура>-ар бандеровский мы раньше разорвем что бы праздник не портить. Ты не волнуйся петушок.
Гость213604
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У вас же скоро начнётся праздник победобесия. Пелотки, георгиевские ленточки и прочая фуета :(((
гость
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Не правильно закрепили боевую технику. Заедет обратно и увезут предварительно получив п-лей.
Гость213604
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Пьяные небось ехали
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