На Камчатке пропал вертолет Ми-8

На борту находится два человека

Российские СМИ сообщили, что на Камчатке пропал частный вертолет Ми-8. Воздушное судно сейчас ищут.

Как рассказал представитель экстренных служб РИА "Новости", воздушное судно не вышло на связь в назначенное время. Сейчас спасатели находятся в режиме готовности. 

Как пишет "Интерфакс", связаться с вертолетом не получается уже более двух часов. 

Полина ИВАНОВА

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