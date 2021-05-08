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Российские СМИ сообщили, что на Камчатке пропал частный вертолет Ми-8. Воздушное судно сейчас ищут.
Как рассказал представитель экстренных служб РИА "Новости", воздушное судно не вышло на связь в назначенное время. Сейчас спасатели находятся в режиме готовности.
Как пишет "Интерфакс", связаться с вертолетом не получается уже более двух часов.
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