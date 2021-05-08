На борту находится два человека

Российские СМИ сообщили, что на Камчатке пропал частный вертолет Ми-8. Воздушное судно сейчас ищут.

Как рассказал представитель экстренных служб РИА "Новости", воздушное судно не вышло на связь в назначенное время. Сейчас спасатели находятся в режиме готовности.

Как пишет "Интерфакс", связаться с вертолетом не получается уже более двух часов.