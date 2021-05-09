Появились новые подробности о перехваченном американцами судне с российским оружием

Появились новые подробности о перехваченном американцами судне с российским оружием
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вооружение могло предназначаться для хуситов в Йемене

Накануне американский военно-морской флот перехватил в водах Аравийского моря судно без опознавательных знаков, которое было полностью набито оружием. На борту были противотанковые управляемые ракеты, автоматы китайского производства, автоматы Калашникова, снайперские винтовки, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Выяснилось, что этот груз мог направляться в Йемен. 

На данный момент неясно, откуда именно оно было отправлено, уточняет Bloomberg. Однако партия, которая была изъята, состояла из оружия, которое напоминает ранее перехваченные поставки.

Также было выдвинуто предположение, что судно направлялось в Йемен, где уже долгое время поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы сражаются с возглавляемой Саудовской Аравией военной коалицией. 

На данный момент Йемен и так наполнен оружием, которое ввозится в страну контрабандой через плохо контролируемые порты. 

Напомним, что в Йемене с 2014 года идет гражданская война. Шиитские повстанцы хуситы борются с правительственными войсками за контроль над страной. В 2021 году США заявили о прекращении поддержки наступательных операций и начале поиска мирных способов урегулирования конфликта. 

Однако пока ситуация остается нестабильной, поскольку в феврале текущего года повстанцы провели еще одну попытку наступления. Под атакой оказались также цели на территории Саудовской Аравии, которая поддерживает правительство Йемена. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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