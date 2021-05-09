Вооружение могло предназначаться для хуситов в Йемене

Накануне американский военно-морской флот перехватил в водах Аравийского моря судно без опознавательных знаков, которое было полностью набито оружием. На борту были противотанковые управляемые ракеты, автоматы китайского производства, автоматы Калашникова, снайперские винтовки, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Выяснилось, что этот груз мог направляться в Йемен.

На данный момент неясно, откуда именно оно было отправлено, уточняет Bloomberg. Однако партия, которая была изъята, состояла из оружия, которое напоминает ранее перехваченные поставки.

Также было выдвинуто предположение, что судно направлялось в Йемен, где уже долгое время поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы сражаются с возглавляемой Саудовской Аравией военной коалицией.

На данный момент Йемен и так наполнен оружием, которое ввозится в страну контрабандой через плохо контролируемые порты.

Напомним, что в Йемене с 2014 года идет гражданская война. Шиитские повстанцы хуситы борются с правительственными войсками за контроль над страной. В 2021 году США заявили о прекращении поддержки наступательных операций и начале поиска мирных способов урегулирования конфликта.

Однако пока ситуация остается нестабильной, поскольку в феврале текущего года повстанцы провели еще одну попытку наступления. Под атакой оказались также цели на территории Саудовской Аравии, которая поддерживает правительство Йемена.