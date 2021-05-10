Движение по Волго-Каспийскому каналу заблокировал сухогруз

Судно село на мель

Ночью с воскресенья на понедельник в северной части Каспийского моря произошел инцидент – направляющийся из Ирана сухогруз "Порт Оля – 4" сел на мель, заблокировав движение по Волго-Каспийскому каналу. 

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Астраханской области, сейчас судно находится на 155 километре водного прохода. Пострадавших в ходе происшествия нет. "Порт Оля – 4" собираются снять с мели после улучшения погодных условий. Сейчас в этой части Каспийского моря наблюдается сгон воды. 

Роман ИГНАТОВ

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