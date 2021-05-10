Девять человек погибли в секторе Газа после обстрела со стороны Израиля

Конфликт обострился после столкновения между палестинцами и израильскими силовиками в Иерусалиме

В ходе обстрела сектора Газа погибли девять палестинцев. Об этом сообщают СМИ.

Атака на регион последовала после обстрела "Хамасом" Израиля, передает "Коммерсантъ". Представитель военного крыла Абу Обейда, в свою очередь, заявил, что ракетные выстрелы по Иерусалиму последовали в ответ на то, что он назвал израильскими "преступлениями и агрессией".

10 мая в Старом городе Иерусалима возобновились столкновения между палестинцами и израильскими силовыми структурами. В ходе обстрела Израиля был ранен одинн человек.