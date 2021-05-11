Сообщения появились в соцсетях

В гимназии в Казани неизвестные открыли стрельбу. Сообщения о ЧП появились в соцсетях.

К этому моменту известно, что стреляли двое мужчин. Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash. ЧП случилось на улице Файзи. Сообщается об одном погибшем и одном раненом. Видео инцидента появилось в Сети.

По последним данным, один из нападавших выпрыгнул в окно, другой еще в здании. Официального подтверждения информации пока нет. По информации телеграм-канала 112, пытавшегося сбежать через окно стрелка уже задержали.

Полиция проверяет сообщения о стрельбе в школе в Казани, передает телеграм-канал РЕН ТВ.

К зданию приехали экстренные службы и силовики.

Источник РИА Новости подтвердил, что в районе одной из школ в Казани стреляли.

Как сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", сейчас детей эвакуируют из здания.

Информация СМИ пока разнится. Так, "Интерфакс" со ссылкой на источник в администрации школы пишет, что оружие в здание пронес подросток.

"Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни",

– говорится в сообщении.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы передает, что подростка, который открыл стрельбу в школе в Казани, уже задержали.

Информагентство сообщает, что в гимназии прогремел взрыв.

По данным "Интерфакса", пострадали в результате стрельбы в школе трое учеников.

Телеграм-канал Baza сообщает о девяти погибших и 10 пострадавших во время ЧП в Казани. Официального подтверждения пока нет.

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