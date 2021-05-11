Нападавшие убили охранника с уборщицей, утверждают школьники

Один из девятиклассников казанской гимназии №175 рассказал о деталях стрельбы с массовым убийством, которая произошла сегодня, 11 мая.

Подросток заявил, что сначала школьников вывели, а затем сказали запереться в кабинете.

"Мы заперлись. Потом прогремел сильный взрыв, через минуту началась стрельба", – рассказал гимназист в беседе с RT.



Другие очевидцы заявили, что до сих пор не знают деталей произошедшего: так, одна из женщин сообщила, что изначально раздалась автоматная очередь, а затем произошел взрыв. Детей, со слов женщины, выдали родителям омоновцы.

Еще один свидетель бойни рассказал, что во время урока истории директор закричала по микрофону, чтобы все заперлись в кабинетах и никуда не выходили. Классный руководитель закрыла кабинет, и пять секунд спустя раздался взрыв.

"То ли на первом, то ли на втором этаже. Мы сгруппировались в конце класса, никому не открывали дверь, но в нее ломились – были слышны выстрелы, удары по двери, как будто кто-то пытался ее выбить. Через какое-то время мы услышали, как поднимается ОМОН, замдиректора закричала, чтоб мы открыли. Зашли пожарники и вывели нас", – рассказал свидетель журналистам портала Readovka.



Гимназист также утверждает, что нападавшие убили уборщицу с охранником – они не пускали их в школу.

По последним данным, число пострадавших выросло до 13 человек.



"Утро.ру" следит за происходящим в казанской гимназии.