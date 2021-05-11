Пол усеян битым стеклом: первые кадры из школы в Казани после трагедии

Пол усеян битым стеклом: первые кадры из школы в Казани после трагедии
Фото: vk.com/region_kazan116/ www.globallookpress.com
В Сети появилось видео из здания, где прогремела стрельба

Число погибших, по данным СМИ, выросло до 11 человек.

В Сети появились первые кадры из школы в Казани, где утром 11 мая произошла трагедия. В здании открыли стрельбу. В результате погибли дети. Информация о жертвах пока разнится – их может быть от 7 до 13 человек.

На видео видно, что пол в школе после стрельбы усеян битым стеклом. Видны куски оконных рам, деревянные обломки – дети, спасаясь от стрелков, выпрыгивали из окон.

Как сообщалось ранее, одного из стрелков удалось задержать. Им оказался 19-летний местный житель. Последние новости о стрельбе в школе в Казани – в онлайн-трансляции.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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