В Сети появилось видео из здания, где прогремела стрельба

Число погибших, по данным СМИ, выросло до 11 человек.

В Сети появились первые кадры из школы в Казани, где утром 11 мая произошла трагедия. В здании открыли стрельбу. В результате погибли дети. Информация о жертвах пока разнится – их может быть от 7 до 13 человек.

На видео видно, что пол в школе после стрельбы усеян битым стеклом. Видны куски оконных рам, деревянные обломки – дети, спасаясь от стрелков, выпрыгивали из окон.

Как сообщалось ранее, одного из стрелков удалось задержать. Им оказался 19-летний местный житель. Последние новости о стрельбе в школе в Казани – в онлайн-трансляции.