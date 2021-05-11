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Число погибших, по данным СМИ, выросло до 11 человек.
В Сети появились первые кадры из школы в Казани, где утром 11 мая произошла трагедия. В здании открыли стрельбу. В результате погибли дети. Информация о жертвах пока разнится – их может быть от 7 до 13 человек.
На видео видно, что пол в школе после стрельбы усеян битым стеклом. Видны куски оконных рам, деревянные обломки – дети, спасаясь от стрелков, выпрыгивали из окон.
Как сообщалось ранее, одного из стрелков удалось задержать. Им оказался 19-летний местный житель. Последние новости о стрельбе в школе в Казани – в онлайн-трансляции.
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