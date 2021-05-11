В Подмосковье трехлетний мальчик ранил себя из пистолета

Ребенок находится в больнице

В Подмосковье разбираются в происшествии, случившемся с трехлетним мальчиком, ранившим себя из пистолета. Информация об этом поступила от региональной прокуратуры.

ЧП случилось накануне в деревне Голиково под Дмитровом. Ребенок и его родители были дома, когда прозвучал выстрел из травмата, сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, мальчика с ранением доставили в больницу. О его состоянии пока ничего не известно.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Также идет проверка соблюдения прописанных в законе о несовершеннолетних требований, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА

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