Ребенок находится в больнице

В Подмосковье разбираются в происшествии, случившемся с трехлетним мальчиком, ранившим себя из пистолета. Информация об этом поступила от региональной прокуратуры.

ЧП случилось накануне в деревне Голиково под Дмитровом. Ребенок и его родители были дома, когда прозвучал выстрел из травмата, сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, мальчика с ранением доставили в больницу. О его состоянии пока ничего не известно.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Также идет проверка соблюдения прописанных в законе о несовершеннолетних требований, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".