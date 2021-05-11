Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
770 новости
В Подмосковье разбираются в происшествии, случившемся с трехлетним мальчиком, ранившим себя из пистолета. Информация об этом поступила от региональной прокуратуры.
ЧП случилось накануне в деревне Голиково под Дмитровом. Ребенок и его родители были дома, когда прозвучал выстрел из травмата, сообщили в надзорном ведомстве.
По данным прокуратуры, мальчика с ранением доставили в больницу. О его состоянии пока ничего не известно.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Также идет проверка соблюдения прописанных в законе о несовершеннолетних требований, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Есть погибшие
В Сети появилось видео из здания, где прогремела стрельба